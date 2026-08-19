El sablazo de la factura de la luz: "Cada grado que bajemos el aire acondicionado consumiremos un 8% más de luz"

En pleno agosto y con temperaturas disparadas, el aire acondicionado se convierte en uno de los grandes aliados para combatir el calor, pero también en una de las principales preocupaciones cuando llega el recibo. Muchos consumidores empiezan a mirar con lupa cada aparato que conectan y cada hora en la que lo utilizan.

"Así veríamos rebajar la factura"

El precio de la electricidad vuelve a preocupar a las familias. "Las perspectivas que se ciernen en el mercado energético son desde luego de precios como los actuales o incluso un poco más altos de aquí a final de año", explica el periodista especializado en economía José María Camarero.

"Mientras el precio del gas internacional tenga un precio alto, tendremos un precio en la luz alto"

El experto asegura que estos precios tan elevados están directamente relacionados con "lo que está ocurriendo actualmente en el estrecho de Ormuz y esa Guerra de Irán". Es por culpa de estos conflictos bélicos que actualmente España se enfrenta a esos precios en la luz, y en general, en prácticamente todo. "Mientras el precio del gas internacional tenga un precio alto, tendremos un precio en la luz alto", mantiene.

Además, con el calor extremo, el aire acondicionado es imprescindible en muchos hogares, aunque también en uno de los grandes enemigos del bolsillo. Según explica Camarero, la evolución de los próximos meses dependerá también de la meteorología: "Si hace mucho viento, si hay lluvias y si todas esas renovables que tenemos instaladas en toda España se activan al 100%, entonces sí que veríamos rebajar algo el importe de la factura", señala.

"El aire a 23, 24 o 25 grados es suficiente"

Camarero recomienda no bajar demasiado la temperatura: "El aire acondicionado una temperatura de 23, 24 o 25 grados es suficiente para enfriar una habitación en poco tiempo". Y hay un dato especialmente importante: "Cada grado que bajemos el aire acondicionado consumiremos un 8% más de luz". Pero no solo preocupa el aire. También hay que prestar atención a los electrodomésticos que utilizamos a diario. "Casi todos los electrodomésticos ya tienen el modo eco", explica el experto, que recuerda que este programa está pensado precisamente para reducir el consumo. El horno y el frigorífico también pueden disparar el gasto. En el caso de la nevera, recomienda "no llenarlo demasiado" y evitar introducir comida recién hecha o caliente para no obligarla a trabajar más.

En los hogares donde se comparte piso, además, empiezan a organizarse para intentar contener el recibo. Henar, compañera de Espejo Público, cuenta que vive con tres personas más y que ya han comenzado a coordinarse para utilizar los electrodomésticos: "¿Quién quiere poner una lavadora hoy? Y la ponemos juntos". Porque este verano, con el precio de la electricidad al alza y el termómetro disparado, cada gesto cuenta.

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