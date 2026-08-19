Los hermanos de Hugo, el menor asesinado en Isla Cristina: “Solo fue al kiosco y se lo llevaron por delante”

Hugo tenía 16 años y salió de casa para hacer algo tan cotidiano como ir a comprar al kiosco. Nunca volvió. El menor quedó atrapado en medio del tiroteo registrado en Isla Cristina y se convirtió en una víctima ajena al enfrentamiento que, según los primeros indicios, habría provocado los disparos. Ahora, sus hermanos han hablado en exclusiva con Espejo Público para contar cómo están viviendo la tragedia y exigir que los responsables paguen por lo ocurrido.

La hermana de Hugo todavía intenta encontrar una explicación a lo sucedido. El recorrido al kiosko era un trayecto común para el menor, una acción que podría haber hecho cualquier día. Pero pasó el tiempo y no regresaba. "Se llevó un rato sin llegar a casa y eso que simplemente iba al kiosco a comprar. Fue él", relata su hermano, todavía conmocionado y roto por el dolor. Los familiares aseguran que Hugo no tenía relación con los enfrentamientos que se investigan y que simplemente tuvo la mala fortuna de quedar en medio de los disparos.

"¿Tú sabrías si sales a la calle si te pueden pegar un tiro?"

Una de las preguntas que más les duele es si Hugo sabía que aquella zona podía ser peligrosa. La respuesta de su hermana es contundente: "¿Tú sabrías si sales a la calle si te pueden pegar un tiro? Él sabía lo mismo. Nada. Simplemente fue al kiosco".

La familia insiste en que Hugo salió de casa sin imaginar que podía convertirse en víctima de un tiroteo. Ahora, además del dolor, la familia denuncia la falta de información. Sus hermanos aseguran que desconocen cómo avanza la investigación y cuáles serán los siguientes pasos de la policía y la justicia. "No sabemos nada de nada. Nadie nos dice nada", explican. La familia también lamenta que tardaran en recibir confirmación sobre si la persona fallecida era realmente Hugo, aumentando todavía más la angustia durante las primeras horas.

Una familia que solo pide justicia

Los hermanos de Hugo quieren que se esclarezcan los hechos y que los responsables respondan ante la Justicia. No buscan explicaciones que devuelvan al joven a casa. Piden que su muerte no quede impune y que lo ocurrido no vuelva a repetirse. Hugo salió a comprar como cualquier otro día. Un tiroteo acabó con su vida. Ahora su familia solo pide justicia para él y para evitar que otra familia tenga que pasar por lo mismo.

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