"Agosto en España es inexistente, somos muy disfrutones": las críticas de un empresario al teletrabajo en verano

La llegada del teletrabajo ha cambiado la vida de muchos trabajadores y ha abierto nuevas posibilidades a la hora de conciliar trabajo y ocio. Durante el verano, una de las tendencias que ha ganado popularidad es trabajar desde lugares como la playa, una práctica que ya tiene nombre propio: "beachworking".

Lo que para muchos puede parecer un sueño puede convertirse en una pesadilla e, incluso, en despido. Y es que, para trabajar desde un entorno como la playa, la empresa debe autorizar previamente ese lugar como espacio de trabajo.

Hay varios aspectos a los que se debe prestar especial atención. Por un lado, está la integridad de los dispositivos electrónicos, que pueden verse afectados por el sol, la arena o la humedad. También es fundamental garantizar la confidencialidad, evitando la mirada de terceras personas. Además, no hay que descuidar la postura a lo largo de la jornada de trabajo.

"España parece una guardería empresarial"

Jorge Bragner es empresario y no es especialmente partidario de este tipo de prácticas. De hecho, extrae una conclusión: "España parece que se ha convertido en una guardería empresarial". El empresario compara la situación con otros mercados que, según afirma, están "pilotando" a nivel internacional y que "no están pensando ni siquiera en esto".

"Aquí parece que unos están más pendientes de hacer la trampa y otros de pillarles", considera. Bragner sostiene que, desde el punto de vista empresarial, lo que importa es la productividad. En este sentido, se apoya en estudios que, según explica, apuntan a que "desde la hamaca no se es tan productivo por la desconexión". También menciona a empresas que, tras la pandemia, han reculado en sus políticas de teletrabajo al considerar que la productividad no era la esperada.

"Yo no quiero un agosto en el que nos dediquemos a trabajar"

Pese a sus críticas, Bragner reconoce que en su propia empresa los trabajadores tienen la posibilidad de trabajar en remoto y que, de hecho, él mismo se encontraba teletrabajando durante la entrevista. En este contexto, asegura que trabaja con personas de todo el mundo y mantiene su postura sobre la cultura laboral española: "Agosto en España es inexistente de manera cultural, somos muy disfrutones".

Un argumento con el que la colaboradora Ana Iris Simón no coincide: "Comparar el mercado laboral español, en el que tenemos derechos laborales, con el de Estados Unidos... Yo no quiero un agosto en el que nos dediquemos a trabajar porque no tenemos vacaciones pagadas".

"Europa está a la cola del mundo y España a la cola de Europa"

El empresario subraya que habla desde el punto de vista empresarial y tomando como referencia el PIB per cápita. Desde el plató, Carla Galeote le recrimina que su percepción sea "a costa de que los trabajadores no tengan vida". Bragner responde en contraposición: "A costa de que el empresario no te despida".

En medio del debate, Galeote pone sobre la mesa que a los funcionarios se les ofrecen dos días de teletrabajo a la semana y, lejos de plantear que se elimine esta posibilidad, reclama que el sector privado avance en la misma dirección. El empresario responde: "Europa está a la cola del mundo y España a la cola de Europa". "Está la cosa complicada", concluye.

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