Javier cambia el guion de AlaZ: una gran remontada, a dos del bote y órdago a David

Javier podrá volver a dormir bastante tranquilo con la victoria que ha conseguido en AlaZ, con la satisfacción particular de haber dado la vuelta a una situación que pintaba de forma bastante adversa en su duelo contra David. El madrileño ha protagonizado una remontada de mucho mérito y se ha quedado a sólo dos aciertos de un bote redondo, de 700.000 euros. Sin duda, se ha ganado descansar como “un lirón”, tras haber confesado al inicio del programa: “Me puedo echar mis doce horitas”.

David ha comenzado la prueba con sólo tres segundos de ventaja, suficientes para elegir por estrategia que Javier jugara de la Z a la A. En realidad, lo que ha marcado la diferencia es el tirón de diez aciertos que ha encadenado en su cuarto turno. Con otro acelerón, se ha situado con un contundente 21-11 en el marcador.

Sin embargo, David se ha estancado ahí y Javier ha ido reduciendo esa distancia. El madrileño, haciendo un buen control de su tiempo, ni ha necesitado letras adicionales para llegar a 23 aciertos. Tras esta remontada que ha cambiado el guion de este duelo, la presión ha pasado al atril azul en un desenlace de alto voltaje. ¡No te pierdas en el vídeo este duelo en AlaZ!

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