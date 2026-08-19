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ECLIPSE 2027

¿Pagarías 10.000 euros por ver un minuto de eclipse total? Estos son los lugares más baratos para ver el fenómeno en 2027

El eclipse que tendrá lugar el próximo 2 de agosto ya está causando furor entre gran parte de la población. Mientras hay quien prefiere tomárselo con calma, otros ya han reservado habitación para disfrutar del fenómeno.

Dónde es más barato ver el eclipse de 2027

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Sofía Avendaño
Publicado:

Quedan 348 días para uno de los fenómenos astronómicos más esperados de la década. El 2 de agosto de 2027, a las 10:47 horas, un eclipse solar total cruzará el sur de España y el norte de África, dejando hasta cuatro minutos de oscuridad en algunos puntos del recorrido.

La expectación ya se está notando en los precios. Mientras algunos alojamientos en la Costa del Sol han multiplicado sus tarifas, destinos como Ceuta y Tánger se perfilan como algunas de las alternativas más económicas para presenciar el espectáculo.

Hoteles disparados: de 110 a 980 euros... y hasta 65.000

Reservar alojamiento para la noche del eclipse ya puede convertirse en una inversión considerable. En Málaga, una habitación en un hostal que habitualmente cuesta alrededor de 110 euros ya ronda los 980 euros para esa fecha, un incremento cercano al 800%.

La situación es aún más extrema en otros puntos del Estrecho. En Tarifa, algunos apartamentos llegan a anunciarse por 23.000 euros, mientras que en Gibraltar hay alojamientos que alcanzan los 65.000 euros. Además, en localidades como Algeciras o la propia Tarifa buena parte de la oferta ya aparece agotada.

Frente a esos precios, Ceuta y Tánger se mantienen, por el momento, entre las opciones más asequibles para quienes quieran seguir la franja de totalidad sin pagar cifras desorbitadas.

¿Dónde se verá mejor?

La franja de totalidad atravesará zonas como Cádiz, Málaga, Ceuta, Melilla, Marruecos y Egipto, aunque no todos los lugares ofrecen las mismas garantías para disfrutar del fenómeno.

La meteoróloga Mercedes Martín advierte de que este eclipse será mucho más espectacular que el vivido recientemente. "El próximo eclipse va a durar más. El anterior era un eclipse crepuscular y este será por la mañana, pudiendo alcanzar hasta cuatro minutos de totalidad", explica.

Sin embargo, también avisa de un factor clave: el tiempo.

Según señala, el Estrecho puede registrar fuertes vientos y, en el caso de Málaga, la nubosidad baja habitual de primera hora podría impedir la observación desde algunos puntos.

La alternativa que ofrece Mercedes Martín: verlo desde el mar

Para quienes quieran evitar tanto las aglomeraciones como las posibles nubes pegadas a la costa, existe otra opción: embarcarse.

Mercedes Martín recuerda que alejarse unos kilómetros en barco puede ofrecer mejores condiciones de observación y asegura que esta alternativa "no es tan cara como parece", convirtiéndose en una opción cada vez más atractiva para seguir el eclipse desde el mar.

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