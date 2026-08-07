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Crisis migratoria

La petición de "auxilio" de la vicepresidenta de Ceuta: "Necesitamos el blindaje de nuestras fronteras más pronto que tarde"

Kissy Chandiramani, vicepresidenta de Ceuta, pide "auxilio y socorro" al Gobierno central para solucionar la crisis migratoria de la ciudad.

Ceuta, desbordada.

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Laura Simón
Laura Simón
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Kissy Chandiramani, vicepresidenta de Ceuta, confirma que la ciudad vive una situación "extremadamente grave" y se encuentran desbordados por los migrantes marroquíes que aún permanecen en la ciudad.

Cree que la respuesta que se está dando por parte del Gobierno central no es la adecuada ni la que corresponde a España. "Vemos las imágenes de estos niños a la puerta de la jefatura de la Policía es de angustia y se vive con mucha tristeza", lamenta. Pide que se dé dignidad a quienes han llegado y para ello solicita que se aporten más recursos.

"No somos capaces de atender a todos los que se encuentran en la ciudad"

"La situación es extremadamente grave y no somos capaces de atender a todos los que están en la ciudad". La vicepresidenta de Ceuta hace una petición de auxilio y socorro para intentar solventar esta situación.

Pone de manifiesto que "Ceuta está muy lejos de llegar a la normalidad" y pide que se refuerce la seguridad para proteger a las personas migrantes. "No se sabe cuánta gente hay en Ceuta. No se sabe cuántos migrantes hay, cuántos adultos y cuántos niños. El dato son 1.342 menores filiados".

Sobre la próxima visita del Rey a Ceuta, considera que dará aliento y moral a los ceutíes. "Queremos que esa visita se produzca más pronto que tarde. El ánimo de los ceutíes se ha visto muy afectado, necesitan rearmarse y sentir que su país les apoya y les quiere". Su petición es muy clara ante la posibilidad de nuevas llegadas masivas: "Necesitamos el blindaje de nuestras fronteras más pronto que tarde".

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