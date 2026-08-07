Localizan a Miranda, la niña de 5 años que desapareció hace tres meses cuando su familia biológica se la llevó sin dejar rastro

La Policía Nacional ha localizado este viernes a Miranda, la niña de cinco años que desapareció hace más de tres meses por su familia biológica tras agredir a una educadora en un punto de encuentro familiar en Oviedo.

El operativo policial desplegado para encontrar a la menor se lleva a cabo tras detener al padre de la niña, que vivía con una familia de acogida desde hacía 18 meses, posteriormente fue puesto en libertad.

Agredieron a una educadora social

Según confirmaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, el dispositivo de búsqueda se puso en marcha tras la denuncia presentada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Además, la conserjería ha apuntado que la familia biológica se llevó a la menor tras agredir a una educadora que estaba supervisando el encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida.

El Ministerio del Interior tras conocer los hechos, puso en marcha el dispositivo de búsqueda de acuerdo con el protocolo establecido para estos casos. Además, el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), dependiente de Interior, también difundió en su página web y en las redes sociales un aviso con una imagen y datos de la menor para pedir cualquier información que ayude a su localización.

La menor llevaba viviendo 18 meses con la familia de acogida a pesar de que seguía manteniendo contactos periódicos con su familia biológica en un punto de encuentro en las instalaciones de una entidad especializada en el seguimiento de los procesos de acogida.

Según la consejera, esa reacción fue "completamente inesperada", ya que ese tipo de encuentros son habituales, y no había ningún motivo para suspenderlos. Cabe destacar que la familia biológica había recurrido al proceso de acogimiento, una situación que se da en el 97% de los casos.