Frenético empate entre Javier y David en su primer duelo en AlaZ de Pasapalabra

El estreno de AlaZ ha dejado un empate entre Javier y David como primer resultado de esta nueva prueba final de Pasapalabra. Ha sido un duelo lleno de emoción, tanto por las novedades en la mecánica como por la habitual lucha por el bote, de 658.000 euros en este programa. Roberto Leal ha explicado las reglas antes de empezar este pulso inédito.

David ha llegado con más segundos a este gran cara a cara, por lo que ha sido el encargado de tomar una de las nuevas decisiones clave: jugar en el orden de la A a la Z, dejando a Javier respondiendo de la Z a la A. El barcelonés ha sido quien ha ido por delante en el marcador durante toda la primera vuelta, completando la primera ronda con 21 aciertos. En ese momento, Javier aún iba por 12.

Otra de las novedades de AlaZ es la posibilidad de pedir letra a cambio de 5 segundos. Calculando bien con el tiempo, David ha sido el primero en recurrir a esta ayuda para arañar un acierto más. Con esas 22 letras en verde, se ha plantado. Por lo tanto, Javier se ha quedado a solas con Roberto cuando aún llevaba 15 aciertos. Su remontada ha sido impresionante, pensando muy bien en qué definición recurrir a la petición de letra. Finalmente, ha empatado con su rival en un desenlace lleno de tensión. ¡No te pierdas en el vídeo el final de este primer duelo de AlaZ!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas