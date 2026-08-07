¡Al agua pato! Así es la carrera benéfica que ha recaudado medio millón de euros

Un total de 90.000 patitos de goma han caído río abajo en Estados Unidos con motivo del evento benéfico 'Chicago Ducky Derby', con motivo de recaudar dinero para apoyar a atletas con discapacidades y que se celebra cada año en Estados Unidos.

Los patitos, que se lanzaron desde un puente levadizo parcialmente elevado, todos cayeron al agua y flotaron durante aproximadamente 15 minutos antes de que se seleccionara al ganador y al segundo puesto. La carrera tiene premio.

Dos ganadores al año

La carrera trascurre por el río Chicago, en un circuito delimitado por boyas rojas para evitar que se escapen los patitos. Este evento atrae a miles de participantes que, por solo 10 euros, pueden apoyar a la causa y participar en la carrera.

Todos los patitos llevan un número incorporado para saber cual es el tuyo y, el primero en pasar la meta se lleva un coche, el segundo puesto se lleva 2.500 euros en efectivo. El evento, que beneficia a Special Olympics Illinois, hace disfrutar a la gente de un festival paralelo.

Durante la jornada, los asistentes se tomaron fotos con patitos inflables y escribieron en una pizarra por qué adoptaban el patito de goma.

Organización de Special Olympics

Special Olympics Illinois organiza competiciones en todo el estado para personas con discapacidades y necesidades especiales. La participación en el evento tiene un costo de 10 dólares por un "patito solitario", que cubre el almuerzo de un atleta en una competencia, y 30 dólares por un "quack pack" que incluye seis patitos y aporta medallas de oro para un equipo.

Este evento se celebra todos los años y la gente puede observar la carrera benéfica desde lo alto del río. Este año se ha conseguido recaudar 480.000 dólares.

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