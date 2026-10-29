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Mejores momentos | 29 de octubre

¿Sia o IA? El chiste improvisado de Salva Reina que conquista Pasapalabra

La ocurrencia, tan espontánea como oportuna, ha demostrado la facilidad del actor para encontrar humor en cualquier situación.

¿Sia o IA? El chiste improvisado de Salva Reina que conquista Pasapalabra

¿Sia o IA? El chiste improvisado de Salva Reina que conquista Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Salva Reina se ha convertido en el tercer protagonista del duelo entre Carolina Lapausa y Jorge Sanz en La Pista. Su intervención ha sido tan corta y espontánea como el chiste que ha improvisado y que ha logrado hacer sombra por un momento a la canción que había que acertar.

Cuando ha sonado el primer fragmento, Carolina ha hecho una primera apuesta: “Yo juraría que es Sia”. Aprovechando la similitud sonora entre el nombre de la cantante australiana y las siglas de la IA, o inteligencia artificial, Salva ha hecho un comentario que ha pillado a todos por sorpresa: “No, esto es una canción real”.

La ocurrencia, tan rápida como efectiva, ha desatado las risas en el plató. Roberto Leal, que ha disfrutado especialmente de la broma, ha terminado aclarando que efectivamente no es IA, pero que la canción sí es de Sia. El juego de palabras ha terminado convirtiéndose en la estrella del duelo. ¡Descúbrelo en el vídeo!

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