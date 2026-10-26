Jorge Sanz gana... ¡gracias a su rival!: Carolina Lapausa le da la clave en La Pista

Si se pudiera, lo más justo sería que se repartieran los cinco segundos de este duelo entre Jorge Sanz y Carolina Lapausa en La Pista. Sin embargo, el actor se ha quedado con todo el premio y con la victoria al aprovechar el regalo involuntario que le ha hecho su rival. Roberto Leal le ha comentado que quizá deba tenerlo en cuenta para el resto de su visita a Pasapalabra.

El primer fragmento de la canción, del año 1988, les sonaba a los dos invitados. Ambos se sabían muy bien la melodía. Lo complicado era dar con la letra. Sin embargo, cuando los dos estaban tarareando, a Carolina se le han escapado dos palabras clave: “Oh, Susana”. Roberto la ha frenado, recordando que era el turno de Jorge, pero ya sin remedio.

Como ya parecía demasiado fácil, lo que Roberto le ha pedido a Jorge es que encajara esa letra en la melodía. El actor, con un poco de suspense, lo ha conseguido. “Deberías darle dos segundos y medio a Carolina”, ha comentado el presentador sobre la jugada. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!