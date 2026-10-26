Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 26 de octubre

Jorge Sanz gana... ¡gracias a su rival!: Carolina Lapausa le da la clave en La Pista

A la actriz se le ha escapado la letra cuando no tenía el turno, un regalo que Jorge Sanz no ha desaprovechado para hacer pleno en la prueba musical.

Carolina Lapausa le da la clave en La Pista

Jorge Sanz gana... ¡gracias a su rival!: Carolina Lapausa le da la clave en La Pista

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Si se pudiera, lo más justo sería que se repartieran los cinco segundos de este duelo entre Jorge Sanz y Carolina Lapausa en La Pista. Sin embargo, el actor se ha quedado con todo el premio y con la victoria al aprovechar el regalo involuntario que le ha hecho su rival. Roberto Leal le ha comentado que quizá deba tenerlo en cuenta para el resto de su visita a Pasapalabra.

El primer fragmento de la canción, del año 1988, les sonaba a los dos invitados. Ambos se sabían muy bien la melodía. Lo complicado era dar con la letra. Sin embargo, cuando los dos estaban tarareando, a Carolina se le han escapado dos palabras clave: “Oh, Susana”. Roberto la ha frenado, recordando que era el turno de Jorge, pero ya sin remedio.

Como ya parecía demasiado fácil, lo que Roberto le ha pedido a Jorge es que encajara esa letra en la melodía. El actor, con un poco de suspense, lo ha conseguido. “Deberías darle dos segundos y medio a Carolina”, ha comentado el presentador sobre la jugada. ¡Descubre en el vídeo cómo ha ocurrido!

La reacción del público al ver fallar a Felipe Reyes cuando encarrilaba otro pleno en Una de Cuatro

La reacción del público al ver fallar a Felipe Reyes cuando encarrilaba otro pleno en Una de Cuatro

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

La alegría de Andrea Ros tiene banda sonora: pleno gracias al ‘Aserejé’ en el ¿Dónde Están?

La alegría de Andrea Ros tiene banda sonora: pleno gracias al ‘Aserejé’ en el ¿Dónde Están?

Carolina Lapausa le da la clave en La Pista

Jorge Sanz gana... ¡gracias a su rival!: Carolina Lapausa le da la clave en La Pista

La dedicatoria de Moisés a su padre con una canción en La Pista: “Es su grupo favorito”

La dedicatoria de Moisés a su padre con una canción en La Pista: “Es su grupo favorito”

Tinet Rubira
HABLAMOS CON ÉL

Tinet Rubira, productor de Operación Triunfo, responde a Rosa López: "Tengo la conciencia muy tranquila"

Padre del menor electrocutado
TE LO CONTAMOS

Habla el padre del menor de 10 años electrocutado en una atracción de feria en Consuegra: "No puede volver a suceder"

Padre e hijo
REENCUENTRO

Padre e hijo se ven por primera vez tras 40 años: "Recé a Dios para encontrarle y, al mes, me escribió"

Carlos y su padre, Idelmo, han pasado toda una vida sin conocerse. Sin embargo, tras una larga lucha de Carlos por encontrar a su padre biológico, hoy visitan juntos el plató de Y ahora Sonsoles.

Quílez
HABLAMOS CON ÉL

El modus operandi del ladrón de famosos como Cristiano Ronaldo o Messi: "Robé 15 millones a un torero"

El famoso ladrón del 'caso Tous' o de grandes famosos ha sido detenido. En Y ahora Sonsoles pudimos hablar con él, que nos contó cómo actuaban y cómo elegían a sus víctimas.

Cenizas

Alexandra reclama las cenizas de su madre que su novio se niega a darle: "Ni siquiera me dan las llaves de mi casa"

Todos los plenos de La Voz 2026: estos han sido los diez talents que han conquistado a los coaches

Todos los plenos de La Voz 2026: estos han sido los diez talents que han conquistado a los coaches

A Coruña

Diez personas rescatan a una mujer engullida por el oleaje en A Coruña: "Sin pensarlo dos veces, nos unimos todos"

Publicidad