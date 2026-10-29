“Igual Bumbury se enfada”: Moisés se frena al cantar ‘Entre dos tierras’ en La Pista

Moisés está dejando momentos gloriosos en La Pista desde que regresó a Pasapalabra. En los 36 programas que lleva en esta etapa, el concursante riojano acumula numerosos plenos y casi siempre firma sus victorias cantando. Se ha atrevido con artistas de todo tipo y, como ejemplo, su imitación de Karina en el pasado duelo contra David al ritmo de ‘El baúl de los recuerdos’.

Su racha ha seguido con uno de los grandes éxitos de Héroes del silencio. “Premio para el más rápido”, advertía Roberto Leal a los concursantes. Nada ha podido hacer David ante los reflejos de Moisés. Y la respuesta del riojano ha vuelto a ser, cómo no, cantada y con los quiebros que Enrique Bumbury da a ‘Entre dos tierras’.

Roberto ha señalado que, al final del estribillo, hay como una subida a notas agudas, pero Moisés ha sido sincero con sus limitaciones vocales. “Igual Bumbury se enfada”, ha comentado. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!