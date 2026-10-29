Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 29 de octubre

“Igual Bumbury se enfada”: Moisés se frena al cantar ‘Entre dos tierras’ en La Pista

El concursante riojano ha hecho pleno con este éxito de Héroes del silencio, cantando lo justo para evitar desafinar.

“Igual Bumbury se enfada”: Moisés se frena al cantar ‘Entre dos tierras’ en La Pista

“Igual Bumbury se enfada”: Moisés se frena al cantar ‘Entre dos tierras’ en La Pista

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Moisés está dejando momentos gloriosos en La Pista desde que regresó a Pasapalabra. En los 36 programas que lleva en esta etapa, el concursante riojano acumula numerosos plenos y casi siempre firma sus victorias cantando. Se ha atrevido con artistas de todo tipo y, como ejemplo, su imitación de Karina en el pasado duelo contra David al ritmo de ‘El baúl de los recuerdos’.

El homenaje de Moisés a Karina imitándola con ‘El baúl de los recuerdos’ en La Pista

El homenaje de Moisés a Karina imitándola con ‘El baúl de los recuerdos’ en La Pista

Su racha ha seguido con uno de los grandes éxitos de Héroes del silencio. “Premio para el más rápido”, advertía Roberto Leal a los concursantes. Nada ha podido hacer David ante los reflejos de Moisés. Y la respuesta del riojano ha vuelto a ser, cómo no, cantada y con los quiebros que Enrique Bumbury da a ‘Entre dos tierras’.

Roberto ha señalado que, al final del estribillo, hay como una subida a notas agudas, pero Moisés ha sido sincero con sus limitaciones vocales. “Igual Bumbury se enfada”, ha comentado. ¡No te pierdas este momentazo en el vídeo!

Moisés, a la desesperada en Pasapalabra: sólo le vale superar los 21 aciertos de David en AlaZ

Moisés, a la desesperada en Pasapalabra: sólo le vale superar los 21 aciertos de David en AlaZ

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

David gana en Pasapalabra con 21 aciertos: se alía con el silencio frente a la impotencia de Moisés en Alaz

David gana al aliarse con el silencio frente a la impotencia de Moisés en Alaz

¿Sia o IA? El chiste improvisado de Salva Reina que conquista Pasapalabra

¿Sia o IA? El chiste improvisado de Salva Reina que conquista Pasapalabra

“Igual Bumbury se enfada”: Moisés se frena al cantar ‘Entre dos tierras’ en La Pista

“Igual Bumbury se enfada”: Moisés se frena al cantar ‘Entre dos tierras’ en La Pista

Jorge Sanz pregunta “la duda eterna de Pasapalabra” y Moisés le responde con diplomacia
Mejores momentos | 29 de octubre

Jorge Sanz pregunta “la duda eterna de Pasapalabra” y Moisés le responde con diplomacia

Antonio
TRAGEDIA URDA

Antonio descubre que el hombre al que socorrió en el accidente de Urda está vivo: "Los milagros existen"

Daniel
ÚLTIMA HORA

El entorno de los desaparecidos de Urda denuncia bulos: "A mi amigo le han dado por muerto en redes"

Al menos 69 pasajeros de los 554 que viajaban entre los dos trenes accidentados de Urda (Toledo) han fallecido. Varios continúan aún desaparecidos, como Iván, el amigo de Daniel, al que han llegado a dar por muerto en redes.

Juan Francisco
ACCIDENTE URDA

Un superviviente del accidente de tren de Urda relata los segundos siguientes al choque: "No se oía nada"

Al menos 69 personas han fallecido en el accidente de tren de Urda. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Juan Francisco, superviviente del choque.

Amigo del maquinista

Habla un amigo del maquinista del AVE fallecido en Urda: "Esto ha sido una desgracia"

Juanma Moreno

Juanma Moreno denuncia la falta de seguridad del sistema ferroviario: "Ahora mismo, yo no viajaría en AVE"

Juanma Moreno

Juanma Moreno, tras la confirmación del fallecimiento de Fátima Báñez: "Nos hemos quedado muy tocados"

Publicidad