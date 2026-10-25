Paola Dominguín reivindica el deporte a los 65 años: "Hago yoga y pesas, y me ha cambiado el cuerpo"

Tras toda una carrera dedicada a la moda, a la interpretación y al emprendimiento, Paola Dominguín se encuentra feliz en su actual etapa vital. "No tengo ningún proyecto que contar", le aclaró a Roberto Leal durante su visita a Pasapalabra. En su lugar, lo que hizo fue una reivindicación: "Que la gente se acuerde de que disfrutar del tiempo libre es bueno".

"Sobre todo a una cierta edad, que disponemos de más tiempo, quiérete", aconsejó la invitada. En este sentido, destacó cómo "el deporte ayuda muchísimo". "Es el que me saca de la cama todos los días", confesó. En concretó, le comentó a Roberto qué ejercicio hace: "Yoga y pesas, hierro, que no lo había hecho en mi vida, empecé hace dos años y la verdad es que me ha cambiado el cuerpo y estoy estupenda".

Paola destacó cómo hacer deporte influye en su rutina y Roberto constató cómo está de fuerte. "Cuando me ha saludado, me ha dado un puñetazo en el hombro que todavía lo tengo aquí", ha afirmado el presentador. ¡Dale al play!