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El entorno de los desaparecidos de Urda denuncia bulos: "A mi amigo le han dado por muerto en redes"

Al menos 69 pasajeros de los 554 que viajaban entre los dos trenes accidentados de Urda (Toledo) han fallecido. Varios continúan aún desaparecidos, como Iván, el amigo de Daniel, al que han llegado a dar por muerto en redes.

Daniel

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

El 28 de octubre por la mañana, un accidente ferroviario conmocionaba al país. Un convoy de Renfe impactaba contra un Iryo que estaba detenido en el tramo Madrid-Sevilla, provocando al menos 69 fallecimientos.

Las labores de desescombro y búsqueda de desaparecidos continúan, ya que aún hay decenas de personas que buscan a sus familiares. Sin embargo, más de 24 horas después, muchos continúan sin noticias.

Daniel aún no sabe nada de Iván, uno de sus mejores amigos que viajaba en un de los trenes. Este continúa desaparecido y, aunque sus familiares y amigos no pierden la esperanza, aseguran que los bulos de internet no les están ayudando.

"Le han dado por muerto en redes, pero a nosotros no nos han llamado", asegura Daniel. Por eso, pide respeto y que se difunda la imagen de Iván. ¿Lograrán dar con él pronto?

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