Antonio descubre que el hombre al que socorrió en el accidente de Urda está vivo: "Los milagros existen"

Aumentan las cifras de la tragedia de Urda (Toledo). Al menos 69 personas han fallecido en el choque de dos trenes de alta velocidad en el tramo Madrid-Sevilla y alrededor de 200 resultaron heridos.

Antonio es un vecino que trabaja en una farmacia de Urda. Este fue uno de los primeros en llegar al accidente y socorrer a las víctimas, incluso antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Al llegar al accidente, Antonio se encontró con Mario, un hombre en muy mal estado y rodeado de cadáveres que se estaba despidiendo de su familia. Antonio le colocó la cabeza, pero pensó que no podría hacer nada por salvarle la vida. "Solo decía: Dios es bueno", recuerda Antonio.

Hoy, 24 horas después del accidente, Antonio ha recibido una llamada que le ha llenado de esperanza: la mujer de Mario le llamaba para darle las gracias por haberle salvado la vida. Una confirmación que se ha convertido en una luz en mitad de la oscuridad.

"Yo creo que los milagros existen y este ha sido uno de ellos", afirma Antonio, "esto es lo único que nos puede ayudar a ir olvidando la tragedia que vivimos ayer".