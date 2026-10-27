Moisés, a la desesperada en Pasapalabra: sólo le vale superar los 21 aciertos de David en AlaZ

Moisés y David han llegado tan igualados al final de este AlaZ que una sola respuesta podía cambiar todo el guion del duelo. Empatados a 21 aciertos, la diferencia entre los dos estaba en un fallo cometido por el concursante riojano durante su primera ronda. Sin embargo, sólo necesitaba una respuesta correcta más para ganar.

A Moisés le da dado la “lata” su tropiezo en la L porque esa palabra es la que ha dicho como “interjección usada para referirse a una conversación larga e insípida”, pero no la que se buscaba. Aunque no se ha venido abajo, sí se le notaba la sensación de que la remontada no iba a ser tarea fácil.

David, que ha ido a su ritmo, ha terminado poniendo el listón en 21 aciertos. Viendo que su rival tenía aún uno menos y ese fallo, ha decidido no arriesgar y plantarse. Los focos se han centrado en Moisés. Ya a solas con Roberto Leal, ha conseguido empatar, pero necesitaba sacar un as más entre las tres letras que le quedaban. ¡Descubre el desenlace de este AlaZ en el vídeo!