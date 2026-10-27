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AlaZ | 27 de octubre

Moisés, a la desesperada en Pasapalabra: sólo le vale superar los 21 aciertos de David en AlaZ

El concursante riojano, con el empate descartado por un fallo en su primera ronda, ha contado con tres oportunidades para darle la vuelta al resultado.

Moisés, a la desesperada en Pasapalabra: sólo le vale superar los 21 aciertos de David en AlaZ

Moisés, a la desesperada en Pasapalabra: sólo le vale superar los 21 aciertos de David en AlaZ

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Moisés y David han llegado tan igualados al final de este AlaZ que una sola respuesta podía cambiar todo el guion del duelo. Empatados a 21 aciertos, la diferencia entre los dos estaba en un fallo cometido por el concursante riojano durante su primera ronda. Sin embargo, sólo necesitaba una respuesta correcta más para ganar.

A Moisés le da dado la “lata” su tropiezo en la L porque esa palabra es la que ha dicho como “interjección usada para referirse a una conversación larga e insípida”, pero no la que se buscaba. Aunque no se ha venido abajo, sí se le notaba la sensación de que la remontada no iba a ser tarea fácil.

David, que ha ido a su ritmo, ha terminado poniendo el listón en 21 aciertos. Viendo que su rival tenía aún uno menos y ese fallo, ha decidido no arriesgar y plantarse. Los focos se han centrado en Moisés. Ya a solas con Roberto Leal, ha conseguido empatar, pero necesitaba sacar un as más entre las tres letras que le quedaban. ¡Descubre el desenlace de este AlaZ en el vídeo!

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