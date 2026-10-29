Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

AlaZ | 29 de octubre

David gana al aliarse con el silencio frente a la impotencia de Moisés en Alaz

El concursante barcelonés se ha mostrado estratega, especialmente cuando su rival ha cometido un fallo hacia la mitad de su primera ronda.

David gana en Pasapalabra con 21 aciertos: se alía con el silencio frente a la impotencia de Moisés en Alaz

David gana en Pasapalabra con 21 aciertos: se alía con el silencio frente a la impotencia de Moisés en Alaz

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

El silencio se ha convertido en la mejor estrategia de David para ganar este duelo de AlaZ en Pasapalabra. El concursante barcelonés ha podido permitirse esta táctica con una situación favorable de 21 aciertos y tras un fallo de Moisés hacia la mitad de su primera ronda. Evitando arriesgar, ha comprobado cómo el riojano buscaba la remontada con impotencia por ese lastre.

El arranque de David ha sido ya muy bueno: once respuestas de un tirón. No obstante, Moisés se ha mostrado muy luchador, incluso poniéndose por delante en el marcador. Ha sido justo en ese momento cuando ha llegado su tropiezo en la P y el duelo ha comenzado a decantarse hacia el atril naranja.

David ha completado su primera ronda con 21 aciertos y ha mantenido la incertidumbre sobre sus opciones con las letras que le quedaban pendientes. La presión era totalmente para Moisés, y su remontada ha estado cerca de terminar con éxito. De hecho, el alfareño ha empatado. Sin embargo, ese resultado no le valía y se ha desfondado en busca de la respuesta ganadora. ¡Disfruta de este tenso AlaZ en el vídeo!

Carolina Lapausa le da la clave en La Pista

Jorge Sanz gana... ¡gracias a su rival!: Carolina Lapausa le da la clave en La Pista

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

David gana en Pasapalabra con 21 aciertos: se alía con el silencio frente a la impotencia de Moisés en Alaz

David gana en Pasapalabra al aliarse con el silencio frente a la impotencia de Moisés en Alaz

¿Sia o IA? El chiste improvisado de Salva Reina que conquista Pasapalabra

¿Sia o IA? El chiste improvisado de Salva Reina que conquista Pasapalabra

“Igual Bumbury se enfada”: Moisés se frena al cantar ‘Entre dos tierras’ en La Pista

“Igual Bumbury se enfada”: Moisés se frena al cantar ‘Entre dos tierras’ en La Pista

Jorge Sanz pregunta “la duda eterna de Pasapalabra” y Moisés le responde con diplomacia
Mejores momentos | 29 de octubre

Jorge Sanz pregunta “la duda eterna de Pasapalabra” y Moisés le responde con diplomacia

Antonio
TRAGEDIA URDA

Antonio descubre que el hombre al que socorrió en el accidente de Urda está vivo: "Los milagros existen"

Daniel
ÚLTIMA HORA

El entorno de los desaparecidos de Urda denuncia bulos: "A mi amigo le han dado por muerto en redes"

Al menos 69 pasajeros de los 554 que viajaban entre los dos trenes accidentados de Urda (Toledo) han fallecido. Varios continúan aún desaparecidos, como Iván, el amigo de Daniel, al que han llegado a dar por muerto en redes.

Juan Francisco
ACCIDENTE URDA

Un superviviente del accidente de tren de Urda relata los segundos siguientes al choque: "No se oía nada"

Al menos 69 personas han fallecido en el accidente de tren de Urda. En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Juan Francisco, superviviente del choque.

Amigo del maquinista

Habla un amigo del maquinista del AVE fallecido en Urda: "Esto ha sido una desgracia"

Juanma Moreno

Juanma Moreno denuncia la falta de seguridad del sistema ferroviario: "Ahora mismo, yo no viajaría en AVE"

Juanma Moreno

Juanma Moreno, tras la confirmación del fallecimiento de Fátima Báñez: "Nos hemos quedado muy tocados"

Publicidad