David gana al aliarse con el silencio frente a la impotencia de Moisés en Alaz

El silencio se ha convertido en la mejor estrategia de David para ganar este duelo de AlaZ en Pasapalabra. El concursante barcelonés ha podido permitirse esta táctica con una situación favorable de 21 aciertos y tras un fallo de Moisés hacia la mitad de su primera ronda. Evitando arriesgar, ha comprobado cómo el riojano buscaba la remontada con impotencia por ese lastre.

El arranque de David ha sido ya muy bueno: once respuestas de un tirón. No obstante, Moisés se ha mostrado muy luchador, incluso poniéndose por delante en el marcador. Ha sido justo en ese momento cuando ha llegado su tropiezo en la P y el duelo ha comenzado a decantarse hacia el atril naranja.

David ha completado su primera ronda con 21 aciertos y ha mantenido la incertidumbre sobre sus opciones con las letras que le quedaban pendientes. La presión era totalmente para Moisés, y su remontada ha estado cerca de terminar con éxito. De hecho, el alfareño ha empatado. Sin embargo, ese resultado no le valía y se ha desfondado en busca de la respuesta ganadora. ¡Disfruta de este tenso AlaZ en el vídeo!