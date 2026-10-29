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Mejores momentos | 29 de octubre

Jorge Sanz pregunta “la duda eterna de Pasapalabra” y Moisés le responde con diplomacia

El actor ha reivindicado una comisión para los invitados en caso de que el concursante de su equipo se lleve el bote.

Jorge Sanz pregunta “la duda eterna de Pasapalabra” y Moisés le responde con diplomacia

Jorge Sanz pregunta “la duda eterna de Pasapalabra” y Moisés le responde con diplomacia

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Los invitados de Pasapalabra siempre se involucran al máximo con sus concursantes, un compromiso que se va afianzando en cada uno de los programas que viven con ellos. El objetivo final para todos siempre es el bote y, en este sentido, Jorge Sanz ha querido hacer una pregunta muy particular y teniendo al lado a Moisés, una tarde más en el equipo azul tras su derrota en el pasado AlaZ.

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“Nosotros, como equipo, si ganamos el bote, algo nos tendrá que tocar”, ha comentado el actor. Roberto Leal ha descrito esa “comisión por invitado” como “la duda eterna de Pasapalabra”. El propio presentador ha explicado que ese detalle “no está en las bases” del concurso, sino que es algo que deben consultar con el concursante.

Ante la sugerencia, el interpelado directo ha sido Moisés y su respuesta a Jorge ha sido tan categórica como diplomática: “Primero hay que ganarlo”. ¡Revive este momento en el vídeo!

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