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Mejores momentos | 8 de octubre

La resignación de Moisés en La Pista: “La sabe todo el mundo menos tú y yo, David”

En cuanto ha sonado el primer fragmento, Supremme de Luxe ha dicho un “¡ay, sí!” con el que demostraba lo rápido que ha reconocido el tema.

La resignación de Moisés en La Pista: “La sabe todo el mundo menos tú y yo, David”

La resignación de Moisés en La Pista: “La sabe todo el mundo menos tú y yo, David”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Moisés está demostrando un nivel muy alto en La Pista desde que regresó a Pasapalabra. Sin embargo, en este programa se le ha resistido la canción. De hecho, ha habido un momento en el que ha bromeado con lo perdido que estaba: “La sabe todo el mundo menos tú y yo, David”. Además, el duelo entre los concursantes ha llegado después de que Ana Locking dejara el listón muy alto con un pleno.

El momento más drag de Ana Locking y Supremme de Luxe en Pasapalabra al ritmo de ‘Ma Baker’

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Quien habría acertado a la primera la canción que les ha tocado a David y a Moisés es Supremme de Luxe. En cuanto ha sonado la música, ha reaccionado con un “¡ay, sí!”. “Me la sé”, ha asegurado. Sin embargo, en el equipo azul quien se la tenía que saber es el concursante riojano y, aunque ha intentado hacer memoria, no le ha llegado la inspiración.

En realidad, el triunfo se ha decidido gracias al título que Roberto Leal ha dado en español para traducirlo al inglés. Sólo así, David ha podido llevarse este triunfo. ¿Reconocerías la canción tan rápido como Supremme? ¡Revive este duelo en el vídeo!

La bonita complicidad de David con Moisés mientras se juega su permanencia en plena Silla Azul

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Antena 3 » Programas » Pasapalabra

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El momento más drag de Ana Locking y Supremme de Luxe en Pasapalabra al ritmo de ‘Ma Baker’

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