Andrea ha hecho de su sueño, una realidad, y a pesar de las críticas, cuando se lanza a nadar con su cola de sirena no hay nada que le impida ser feliz.

Ha visitado a Sonsoles Ónega para confesarle cómo es su día a día: "Se bucear, se nadar, he soñado en convertirme sirena de verdad".

"No puedes tirarte en el agua tres horas porque cansa" señala Andrea sobre cada vez que se sumerge en el agua con la cola: "la gente que se ríe al verte".

Con su primer sueldo, Andrea encargó una cola de casi dos metros por 500 euros y una hidroaleta de 200 euros.

Las críticas no tardaron en llegar y hasta su propia madre llegó a sentir cierta vergüenza al imaginarla entrando vestida de determinada manera en playa, pero a Andrea no le importan las miradas.

Conoce su historia en el vídeo de la parte superior de esta noticia y no te pierdas las mejores imágenes de Andrea como sirena.