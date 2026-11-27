Estilo de vida
"Quiero ser una sirena": Andrea se defiende ante las críticas por cumplir su sueño
Andrea ha cumplido su sueño de ser sirena y cuenta en Y ahora Sonsoles lo feliz que es cuando se enfunda en su traje y se sumerge en el agua.
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Andrea ha hecho de su sueño, una realidad, y a pesar de las críticas, cuando se lanza a nadar con su cola de sirena no hay nada que le impida ser feliz.
Ha visitado a Sonsoles Ónega para confesarle cómo es su día a día: "Se bucear, se nadar, he soñado en convertirme sirena de verdad".
"No puedes tirarte en el agua tres horas porque cansa" señala Andrea sobre cada vez que se sumerge en el agua con la cola: "la gente que se ríe al verte".
Con su primer sueldo, Andrea encargó una cola de casi dos metros por 500 euros y una hidroaleta de 200 euros.
Las críticas no tardaron en llegar y hasta su propia madre llegó a sentir cierta vergüenza al imaginarla entrando vestida de determinada manera en playa, pero a Andrea no le importan las miradas.
Conoce su historia en el vídeo de la parte superior de esta noticia y no te pierdas las mejores imágenes de Andrea como sirena.
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