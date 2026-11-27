Esta noche llega la primera semifinal en directo de La Voz y Lola Índigo se enfrenta a una de las noches más importantes de la edición. La coach granadina cuenta con cinco artistas en su equipo, pero solo tres podrán seguir avanzando.

Equipo Lola Elige a tu talent del #EquipoLola Tu voto Selecciona uno de los finalistas VOTA ¡Gracias por votar! Tu voto por

ha sido registrado. VOLVER A VOTAR Gracias por tu voto Has alcanzado el límite de votos permitidos. Lo sentimos. Actualmente la votación está cerrada. Debe seleccionar 1 participantes

Raúl, Irene, Borja, Estrella Marina y Kika Cardoso volverán a subirse al escenario para demostrar todo su potencial. Cinco voces con estilos y personalidades muy diferentes que han conseguido superar todas las fases del programa.

Esta vez, Lola no estará sola a la hora de elegir a sus favoritos. El público votará por su talent favorito del equipo de Lola Índigo y ayudar a la coach a decidir qué talents merecen continuar su aventura en La Voz.

No te pierdas la primera Semifinal en directo en Antena 3 y atresplayer.