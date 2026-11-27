EQUIPO LOLA
Vota por tu favorito del equipo de Lola Índigo en La Voz
Lola Índigo llega a la primera semifinal de La Voz con cinco talents. Esta noche podrás ayudar a la coach a elegir las voces que merecen continuar en la competición con tu voto.
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Esta noche llega la primera semifinal en directo de La Voz y Lola Índigo se enfrenta a una de las noches más importantes de la edición. La coach granadina cuenta con cinco artistas en su equipo, pero solo tres podrán seguir avanzando.
Equipo Lola
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Raúl, Irene, Borja, Estrella Marina y Kika Cardoso volverán a subirse al escenario para demostrar todo su potencial. Cinco voces con estilos y personalidades muy diferentes que han conseguido superar todas las fases del programa.
Esta vez, Lola no estará sola a la hora de elegir a sus favoritos. El público votará por su talent favorito del equipo de Lola Índigo y ayudar a la coach a decidir qué talents merecen continuar su aventura en La Voz.
No te pierdas la primera Semifinal en directo en Antena 3 y atresplayer.
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