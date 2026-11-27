Mika se prepara para vivir una de las noches más importantes de La Voz. Después de superar las Audiciones a ciegas, las Batallas y las Batallas Cruzadas, el coach internacional llega a la primera semifinal con tres artistas.

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Carlos, Aura y Rubén serán los encargados de defender su equipo sobre el escenario. Tres voces con una personalidad muy especial que tendrán que demostrar que merecen seguir avanzando en la competición.

Esta vez, Mika contará con la ayuda del público para tomar sus decisiones. Los espectadores podrán participar en las votaciones y apoyar a sus talents favoritos en una noche en la que cada actuación será decisiva.

¿Quién es tu favorito del equipo de Mika? ¡Prepárate para votar y ayudar al coach a elegir las voces que continuarán en La Voz!