Esta noche llega la primera Semifinal en directo de La Voz y Melendi afronta una de las noches más decisivas de la edición. El coach ha conseguido llegar hasta esta fase con cinco artistas, pero ahora tendrá que tomar decisiones muy complicadas.

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Manuela, José Torres, Marta Salas, Ana Muñoz y Enrique volverán a subirse al escenario para demostrar todo su potencial. Cinco voces con estilos muy diferentes que han conseguido conquistar al asturiano durante su paso por el programa.

Pero esta vez, Melendi no estará solo a la hora de elegir a sus favoritos. El público desde casa tendrá un papel fundamental en las votaciones y podrá ayudarle a decidir qué talents merecen continuar su aventura en La Voz.

¿Quién es tu favorito del equipo de Melendi? ¡Prepárate para votar y ayudar al coach a tomar sus decisiones!