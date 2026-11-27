Esta noche llega la primera semifinal en directo de La Voz y Pablo López se prepara para una de las noches más emocionantes de la edición. El malagueño cuenta con tres artistas en su equipo después de superar todas las fases del programa.

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Jhon Jairo, Adriana Moreno y Lucía Baizán volverán a subirse al escenario para demostrar todo lo que han evolucionado desde las Audiciones a ciegas. Tres voces muy diferentes que han conseguido emocionar a Pablo López durante su paso por La Voz.

Pero esta vez, el coach necesitará la ayuda del público para tomar sus decisiones. Los espectadores podrán votar por su favorito y ayudarle a elegir qué talents merecen continuar en la competición.

¿Quién es tu favorito del equipo de Pablo López? ¡Prepárate para votar y ayudar al malagueño en esta primera semifinal!