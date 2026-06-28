Manu, de Pasapalabra a estrella en redes sociales: sorprende con cambio de imagen y guiños al concurso

Manu Pascual ha sorprendido a todos sus fans dando un paso inesperado: su estreno en redes sociales. "Ex concursante de Pasapalabra, psicoanalista, cinéfilo y experto en bromas malas", así se describe en su nuevo perfil de Instagram.

El madrileño se mantuvo al margen de las redes sociales durante todo el tiempo que permaneció concursando, 437 programas durante casi dos años. Pero ha decidido dar un giro en la comunicación con sus seguidores. "Después de unos meses de descanso, tocaba actualizarse", anunciaba en su primera publicación.

En su primer mes en Instagram, Manu ya ha reunido a más de 5.000 seguidores. Lo primero que ha llamado la atención es su cambio de imagen: pelo más largo que nunca y look más desenfadado.

Además, el madrileño muestra su lado más personal, incluso con su novia y con su perro Nilo, y desinhibido, ya sea de viaje o comentando curiosidades. Uno de sus vídeos lo ha dedicado precisamente a responder preguntas: cuenta cómo y cuándo empezó su aventura en Pasapalabra, asegura que es "un orgullo" ser el más longevo en toda la historia del concurso, revela que va a seguir ampliando su formación como psicoanalista, comenta que su mascota es un galgo italiano que adoptó hace ocho meses con su pareja y confiesa que estaría "encantado de volver a la tele".

De su experiencia en Pasapalabra, Manu afirma que "fue en general, muy positiva". También reconoce que tuvo "mezclas de todo": "Alegría, presión, cansancio, estrés, pero también mucho disfrute". En el mismo vídeo, el exconcursante también demuestra su gran sentido del humor cuando un seguidor asegura que echa de menos sus despedidas a los famosos: "Háztelo mirar porque tiene tela".

En sus publicaciones en Instagram, Manu también está aprovechando para compartir todos los conocimientos que ha adquirido a través de tantos años de estudio. Hasta ahora, ha hecho su top 5 de palabras curiosas, otro de fobias raras y otro de gentilicios singulares. Hay que ver sus vídeos al completo porque no faltan las tomas falsas ni algunos spoilers muy sinceros: "No me sirvieron para nada". ¿Con qué contenido seguirá sorprendiendo esta nueva estrella de las redes sociales?

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