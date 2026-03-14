Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Un hito inolvidable

La nueva vida de Rosa Rodríguez un mes después de ganar el bote de Pasapalabra

La coruñesa, ganadora del mayor premio en la historia del concurso en El Rosco, mantiene una vida discreta pero ha decidido dar el paso de compartir su experiencia con los demás.

La nueva vida de Rosa Rodríguez un mes después de ganar el bote de Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El tiempo se paró cuando Rosa Rodríguez se convirtió en la ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. Es una fecha inolvidable: 5 de febrero de 2026. La coruñesa conquistaba un premio de 2.716.000 euros al completar El Rosco, con el deportista Earl Morrall como última respuesta. Desde entonces, ha pasado algo más de un mes y, como es inevitable, la vida ha seguido tanto para ella como para el programa.

El Rosco completo con el que Rosa Rodríguez ha ganado el bote de Pasapalabra

¿Cómo es la nueva normalidad de la campeona? En estas semanas, ha optado por la discreción, por la tranquilidad y por rodearse de su familia. A la vez, ha dado el paso de compartir su experiencia en algunas charlas, como ha mostrado en sus redes sociales.

Hace unos días, Rosa visitó la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. En ambos eventos, pudo hablar "de Pasapalabra, la tele, el aprendizaje y… la vida, en general", como ella misma explica en su publicación. "Fue un verdadero placer poder compartir esos ratitos e intercambiar impresiones con todos los asistentes", asegura.

Otro de sus próximos proyectos podría ser un viaje a Argentina, como la histórica concursante le dijo a su hermana en el momento de la celebración del millonario bote. Se trata de una promesa que hizo a su tía justo en el momento en el que iba a empezar a participar en Pasapalabra, y se convertiría en su primer gran capricho con el premio de 2.716.000 euros. Experiencias más que merecidas tras dejar una huella imborrable y escribir un momento de oro en la historia del programa.

El regalo de reconciliación de Santiago Segura a Elia Galera en Pasapalabra: “Es para quererle”

El regalo de reconciliación de Santiago Segura a Elia Galera en Pasapalabra: “Es para quererle”

Antena 3» Programas» Pasapalabra

Publicidad

Programas

Las bonitas palabras de la abuela de Eduardo Navarrete a su nieto

Las bonitas palabras de la abuela de Eduardo Navarrete a su nieto: “Es un campeón”

Daniel Illescas, tras ganar la primera semifinal

Daniel Illescas, tras ganar la primera semifinal: “Ahora el cubo de Rubik es mi mejor amigo”

La nueva vida de Rosa Rodríguez un mes después de ganar el bote de Pasapalabra

La nueva vida de Rosa Rodríguez un mes después de ganar el bote de Pasapalabra

David DeMaría, en Y ahora Sonsoles
Entrevista

David DeMaría aclara quince años después su ruptura con Chenoa: “Esto nunca lo he contado”

El enfado de Jessica Goicoechea con el jurado de El Desafío
Mejores momentos | Primera semifinal

El enfado de Jessica Goicoechea con el jurado de El Desafío: “Me he dado cuenta de que funciona genial el lloriquear y quejarse en público”

La bronca de Joaquín y Susana en plena ruta: “Me voy a quedar a vivir aquí”
Contenido extra

VÍDEO INÉDITO: La bronca de Joaquín y Susana en plena ruta: “Me voy a quedar a vivir aquí”

Susana ha sacado pecho por todos los favores que ha hecho por Joaquín, afirmando no sentirse correspondida.

Huevos rellenos, un clásico fácil y delicioso de Karlos Arguiñano
¡Perfectos para el fin de semana!

Arguiñano: 5 aperitivos fáciles y rápidos a los que no te podrás resistir

El momento del aperitivo es algo muy típico de nuestra gastronomía. Un preludio perfecto a una gran comida, y cuando más se disfruta es durante el fin de semana: con tiempo y rodeados de los nuestros.

José Yélamo

El próximo viernes, la segunda semifinal decide a los otros tres finalistas de El Desafío

Boda

Javier y María cuentan cómo consiguieron celebrar su boda por menos de 2.000 euros: "Mi vestido costó 85 de segunda mano"

Concursantes de Atrapa un millón

Andoni padre e hijo quieren ser los dueños del gran premio, esta noche en Atrapa un millón

Publicidad