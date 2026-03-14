La nueva vida de Rosa Rodríguez un mes después de ganar el bote de Pasapalabra

El tiempo se paró cuando Rosa Rodríguez se convirtió en la ganadora del mayor bote en la historia de Pasapalabra. Es una fecha inolvidable: 5 de febrero de 2026. La coruñesa conquistaba un premio de 2.716.000 euros al completar El Rosco, con el deportista Earl Morrall como última respuesta. Desde entonces, ha pasado algo más de un mes y, como es inevitable, la vida ha seguido tanto para ella como para el programa.

¿Cómo es la nueva normalidad de la campeona? En estas semanas, ha optado por la discreción, por la tranquilidad y por rodearse de su familia. A la vez, ha dado el paso de compartir su experiencia en algunas charlas, como ha mostrado en sus redes sociales.

Hace unos días, Rosa visitó la Universidad Miguel Hernández de Elche y el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert. En ambos eventos, pudo hablar "de Pasapalabra, la tele, el aprendizaje y… la vida, en general", como ella misma explica en su publicación. "Fue un verdadero placer poder compartir esos ratitos e intercambiar impresiones con todos los asistentes", asegura.

Otro de sus próximos proyectos podría ser un viaje a Argentina, como la histórica concursante le dijo a su hermana en el momento de la celebración del millonario bote. Se trata de una promesa que hizo a su tía justo en el momento en el que iba a empezar a participar en Pasapalabra, y se convertiría en su primer gran capricho con el premio de 2.716.000 euros. Experiencias más que merecidas tras dejar una huella imborrable y escribir un momento de oro en la historia del programa.