Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Rosco | 28 de abril

“Puede pasar de todo”: David y Javier llevan El Rosco al límite con empate a 23, ¿y opciones de bote?

Los dos concursantes han brillado en un duelo trepidante y sin fallos, igualado en el desenlace y jugando con el suspense con un premio de 436.000 euros.

4-rosco28a

“Puede pasar de todo”: David y Javier llevan El Rosco al límite con empate a 23, ¿y opciones de bote?

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

“Amnesia” ha sido la primera palabra del nuevo duelo en El Rosco entre David y Javier, bien acertada por el concursante madrileño, y es justo lo que no sufren ninguno de los dos en Pasapalabra. La memoria de ambos ha vuelto a brillar en este programa con un desenlace de infarto porque mantenían intactas sus opciones de ganar un bote de 436.000 euros. “Puede pasar de todo”, ha advertido Roberto Leal en una tarde llena de emociones, como las que él mismo ha experimentado en La Pista con Adriana Torrebejano.

1-titanic

La canción que emociona a Roberto Leal en Pasapalabra: del Titanic a las lágrimas

Los dos concursantes han arrancado El Rosco de forma tranquila, pero han tardado poco en acelerar. Javier, con cinco aciertos… ¡y David, con once! Por lo tanto, el barcelonés ha ido por delante en el marcador, hasta que su rival ha formado su propio jugadón de diez letras en verde.

El duelo se ha puesto al rojo vivo cuando David ha terminado la primera vuelta con 22 aciertos y sumando uno más en ese turno, y algo similar ha hecho Javier para quedar los dos empatados a 23. Ambos han tratado de mantener el suspense, pero uno de los dos tenía que ser el primero en mover ficha y ahí el tiempo ha sido un factor decisivo. ¡No te pierdas el final de este trepidante Rosco!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Rosco

Publicidad

Programas

4-rosco28a

“Puede pasar de todo”: David y Javier llevan El Rosco al límite con empate a 23, ¿y opciones de bote?

3-willis

Idilio entre Adriana Torrebejano y Bruce Willis en Pasapalabra: ¡pleno en Palabras Cruzadas!

2-ayuda

Inédito en Pasapalabra: Roberto Leal rompe la norma en La Pista ante el bloqueo de los concursantes

1-titanic
Mejores momentos | 28 de abril

La canción que emociona a Roberto Leal en Pasapalabra: del Titanic a las lágrimas

sonsoleshijos
Entrevista

Sonsoles Ónega se sincera sobre la decisión que marcó su vida: “No renunciar cuando fui madre”

novela
Entrevista

Sonsoles Ónega, fiel a su pluma en su nueva novela: "Conviene que sepamos cuanto antes que estamos solas"

Sonsoles Ónega disfruta del éxito que está teniendo su nueva novela: 'Llevará tu nombre'. Nos cuenta todos los secretos y curiosidades que esconde la historia de Mada Riva.

¿Boda a la vista? Sonsoles Ónega habla sobre su actual pareja: "Aunque me casara, no viviría con él"
Entrevista

¿Boda a la vista? Sonsoles Ónega habla sobre su actual pareja: "Aunque me casara, no viviría con él"

La presentadora ha sido entrevistada por sus compañeros y ha abierto su corazón por completo en directo.

La pista de Sonsoles Ónega sobre cómo guarda a la reina Letizia en su móvil: "Va por días"

La pista de Sonsoles Ónega sobre cómo guarda a la reina Letizia en su móvil: "Va por días"

sonsoles

Sonsoles Ónega confiesa cómo es detrás de las cámaras y su momento más embarazoso

madre sonsoles

Sonsoles Ónega, emocionada: "He pensado que mi madre siempre ha estado enamorada de mi padre"

Publicidad