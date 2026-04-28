“Puede pasar de todo”: David y Javier llevan El Rosco al límite con empate a 23, ¿y opciones de bote?

“Amnesia” ha sido la primera palabra del nuevo duelo en El Rosco entre David y Javier, bien acertada por el concursante madrileño, y es justo lo que no sufren ninguno de los dos en Pasapalabra. La memoria de ambos ha vuelto a brillar en este programa con un desenlace de infarto porque mantenían intactas sus opciones de ganar un bote de 436.000 euros. “Puede pasar de todo”, ha advertido Roberto Leal en una tarde llena de emociones, como las que él mismo ha experimentado en La Pista con Adriana Torrebejano.

Los dos concursantes han arrancado El Rosco de forma tranquila, pero han tardado poco en acelerar. Javier, con cinco aciertos… ¡y David, con once! Por lo tanto, el barcelonés ha ido por delante en el marcador, hasta que su rival ha formado su propio jugadón de diez letras en verde.

El duelo se ha puesto al rojo vivo cuando David ha terminado la primera vuelta con 22 aciertos y sumando uno más en ese turno, y algo similar ha hecho Javier para quedar los dos empatados a 23. Ambos han tratado de mantener el suspense, pero uno de los dos tenía que ser el primero en mover ficha y ahí el tiempo ha sido un factor decisivo. ¡No te pierdas el final de este trepidante Rosco!