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Edurne vuelve a La Voz Kids con una idea clara: "Quiero una voz que me llegue al corazón"

El 9 de mayo arranca la nueva temporada y la coach lo tiene muy claro: quiere apostar por la emoción por encima de la perfección.

Edurne, coach de La Voz Kids

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Edurne vuelve a sentarse en el sillón rojo de La Voz Kids dispuesta a encontrar las mejores voces, pero con un enfoque diferente al que vimos el año pasado. En esta ocasión, la artista quiere dejarse guiar por lo que siente en cada actuación.

“Este año quiero emocionarme, dejarme llevar por intuiciones, corazonadas… no quiero buscar tanto la perfección, sino que sea una voz que a mí me llegue al corazón”, asegura.

Con este lema, Edurne afronta una temporada en la que la emoción será clave a la hora de elegir a los talents que formarán parte de su equipo. El 9 de mayo estreno en Antena 3.

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