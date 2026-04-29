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Después de El Hormiguero

El elenco de Mask Singer se completa esta noche: ¡llegan las últimas máscaras invitadas!

Planta carnívora, Tortuga y Mejillón aterrizan en el escenario para cerrar el grupo de esta temporada en una gala marcada por el primer delatador de Ruth Lorenzo.

El elenco de Mask Singer se completa esta noche: ¡llegan las últimas máscaras invitadas!

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El rompecabezas de la quinta edición de Mask Singer está a punto de completarse. Esta noche, después de El Hormiguero, el público conocerá por fin a las últimas máscaras que quedaban por debutar: Planta carnívora, Tortuga y Mejillón. Con su llegada, el elenco de este año queda totalmente al descubierto, cerrando el círculo de identidades secretas que los investigadores deberán resolver.

Estas tres nuevas incorporaciones no lo tendrán fácil, ya que compartirán escenario con los veteranos de este grupo. Pizza, Clavel, Bocata de calamares y Jirafa regresan con nuevas actuaciones y pistas clave para intentar despistar a un jurado que está más alerta que nunca. La mezcla de estilos y personalidades sobre el escenario promete una noche de puro espectáculo donde cada detalle cuenta.

La tensión en la mesa de investigación ha llegado a tal punto que Ruth Lorenzo ha decidido dar un paso al frente. Por primera vez en lo que va de temporada, la cantante pulsará el botón del delatador. Ruth está convencida de haber cazado a uno de los famosos y ha decidido arriesgarlo todo para desenmascararlo en directo. ¿Habrá dado en el clavo con su teoría o se habrá precipitado en la noche en la que, por fin, conoceremos a todas las máscaras de la edición?

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