Exclusiva
Julio Iglesias volverá a España en el mes de julio: "Tiene más ganas que nadie de volver"
Meses después de la polémica por las denuncias de sus extrabajadoras, Julio Iglesias podría no querer regresar a nuestro país. Una información que nos aclara Susana Uribarri tras hablar con el cantante.
Julio Iglesias continúa en Punta Cana tras la polémica de las denuncias por presunta agresión sexual de sus antiguas trabajadoras del hogar. Un caso que finalmente la Fiscalía decidió archivar por falta de competencias.
Ahora, se esperaba que Julio Iglesias regresase a España para disfrutar del verano en su casa de Galicia. Algo que podría no producirse, ya que el cantante parece haber roto lazos con nuestro país.
Nuestra colaboradora Susana Uribarri ha podido hablar con Julio Iglesias a raíz de las últimas informaciones y asegura que es falso que el cantante no quiera volver a España. "El año pasado tenía pensado hacerlo y no lo hizo por los incendios", afirma.
Según nos cuenta Uribarri, Julio tiene pensado regresar a España en el mes de Julio. "Tiene más ganas que nadie de volver", asegura nuestra colaboradora.
Parece que Julio Iglesias podría regresar pronto a España. ¿Le veremos disfrutar de su nueva villa en Galicia?
