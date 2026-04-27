Javier se dispara hasta los 23 aciertos en El Rosco: ¿David consigue seguirle el ritmo?

El nivel de exigencia entre Javier y David sigue siendo máximo en Pasapalabra. Un día después del empate a 23 aciertos, otra vez se ha alcanzado ese listón en El Rosco. El madrileño ha repetido resultado, pasando la presión al atril rival para igualarle. Como los dos han reconocido al inicio de la tarde, tienen un pique que ya casi ni les deja dormir por las noches… no vaya a ser que lo hagan y el otro siga estudiando.

Con una buena cantidad de segundos acumulados en ambos casos, la prueba ha estado por una gran igualdad durante toda la primera vuelta. Casi la han completado a la vez: David con 20 letras en verde y Javier con 19, aunque le ha igualado a su rival en ese mismo turno. Ambos han entrado entonces en el momento decisivo de revelar los ases pendientes: el barcelonés ha sacado uno… ¡pero el madrileño ha sacado tres!

Con ese 23-21, Javier ha terminado plantándose y pasando la presión al atril rival. David necesitaba dos aciertos para evitar la Silla Azul, un objetivo logrado en programas anteriores pero siempre complicado y no siempre posible. ¿Esta vez sí? ¡Compruébalo en el vídeo!