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Mejores momentos | 29 de abril

“Vámonos”: Manel Loureiro y Norma Ruiz estallan al sentirse víctimas de “un complot” en Pasapalabra

Los dos invitados han terminado levantándose de la mesa y amagando con marcharse del plató por la canción que les ha tocado en La Pista, ¡del año 1908!

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“Vámonos”: Manel Loureiro y Norma Ruiz estallan al sentirse víctimas de “un complot” en Pasapalabra

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Alberto Mendo
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Manel Loureiro y Norma Ruiz han probado de su propia medicina en Pasapalabra. Los dos invitados han ido presumiendo de saberse las canciones de los demás en La Pista. Incluso han protagonizado una especie de rebelión durante el duelo entre Javier y David por no acertar su tema a la primera. “Para, para, para…, ¿de verdad me estáis diciendo que ninguno de los dos la conoce?”, cuestionaba el escritor a los concursantes.

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Rebelión en Pasapalabra: el motivo por el que los invitados paralizan el duelo de David y Javier en La Pista

Sin embargo, Manel y Norma han visto cómo toda esa presión se les volvía en contra cuando Roberto Leal les ha puesto a prueba con una canción… ¡del año 1908! Sólo con ese dato, la actriz ya ha empezado a hablar de “complot”. Para tranquilizarles, el presentador les ha aclarado que la versión que iba a sonar es de 1974, aunque él mismo ha bromeado con que tenía que funcionar “la gramola” para escuchar el primer fragmento.

La melodía que ha sonado podría haber sido clave, pero ninguno de los dos invitados se ha dado cuenta. Por eso, Sergio Pazos ha animado a los concursantes a vengarse de ellos. En realidad, Manel y Norma se han picado definitivamente con Pasapalabra cuando han escuchado el segundo fragmento, llamativamente desconcertante. “¿Esto qué es? Manel vámonos”, sugería la actriz a su rival. Y así lo han hecho: se han levantado de la mesa y, yendo hacia el público, han hecho un amago de abandonar el plató. ¡Revive en el vídeo este momentazo!

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