Accedemos al anuncio de una de las raquetas robadas de la academia de Rafa Nadal: "Fue una alumna la que lo vio"

La academia de tenis de Rafa Nadal ha sido escenario de toda una trama de hurtos y venta de material deportivo. Uno de sus empleados fue detenido y otros dos están siendo investigados por su implicación en el presunto robo de raquetas valoradas en 6.000 euros.

Las raquetas, firmadas por el propio Rafa Nadal, eran material exclusivo que presuntamente uno de los trabajadores tenía a la venta en una página web. Algo que, tras detectar la falta de material en el centro, fue el indicio claro para ir tras los trabajadores investigados.

El principal sospechoso del robo es un trabajador con acceso directo a las instalaciones. "Fue el principal sospechoso porque tenía un sinfín de entradas y salidas al centro cuando no debería haber estado ahí", afirma Juan Pedro Martínez, el periodista que publicó el tema por primera vez. Sin embargo, hay otros dos implicados, una trabajadora y un tercero, investigado por receptación, no por robo. Este podría haber participado en la venta a través de la web a cambio de una comisión.

"Fue una alumna la que vio el anuncio y alertó al centro", nos cuenta Juan Pedro Martínez. Un anuncio que hemos mostrado en exclusiva en Y ahora Sonsoles. ¡Dale al play para verlo!