EN EL HORMIGUERO
Manuel Carrasco canta en directo y hace un homenaje a su Huelva natal
Manuel Carrasco no se ha podido resistir a cantar en El Hormiguero, dedicando el momento a su Huelva natal.
Publicidad
En su nueva visita a El Hormiguero, Manuel Carrasco ha hablado de su Huelva natal. Criado en Isla Cristina, el músico ha reconocido la importancia de los valores en aquellos lugares donde las grandes multitudes brillan por su ausencia. Momento que ha aprovechado para cantar en directo.
Pablo Motos no se ha podido resistir y le ha entregado una guitarra al cantante. Ha sido el propio Carrasco el que ha escogido el tema a interpretar y, en cuanto ha comenzado a tocar los primeros acordes, la emoción se ha hecho palpable. Una interpretación improvisada que ha dedicado a su tierra.
Manuel Carrasco no necesita más que su voz para ganarse al público y, con tan solo unos segundos, lo ha vuelto a demostrar.
Publicidad