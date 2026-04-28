La canción que emociona a Roberto Leal en Pasapalabra: del Titanic a las lágrimas

La prueba de La Pista ha comenzado en este programa de Pasapalabra con una canción tan icónica como tranquila, quizá demasiado. Roberto Leal hasta ha ironizado: “Es un programa para entretener y levantar el ánimo de las personas que están en casa”. Adriana Torrebejano y Sergio Pazos se han quedado muy relajados con el primer fragmento que ha sonado… y también en blanco, aunque el actor ya intuía que cantaba una mujer.

El público la ha reconocido con un poco más de música, mientras que Adriana seguía tan perdida como para aludir a Marco. “Marco estaba más contento que esto”, ha bromeado Roberto, aunque ha aclarado que es una canción “muy importante dentro de nuestra música”. Sergio sí ha aportado otro detalle acertado: es de Jeanette, pero sin llegar todavía a la respuesta.

El presentador de Pasapalabra ha tenido que dar el título con otras palabras. Sergio ha provocado las risas al responder: “Qué mala soy”. La respuesta era mucho más sencilla y Adriana se ha llevado los dos segundos aún en juego: “Soy rebelde”. Con la música, la actriz se ha acercado a bailar con Roberto y, de forma inexplicable, han ido pasando de un tango a navegar en el Titanic y de ahí a las lágrimas. ¡Revive este duelo musical!