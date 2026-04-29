Carmen Lomana explica el origen de su enemistad con Bertín Osborne: "No voy a pedirle disculpas porque sigo pensando lo mismo"

La Feria de Abril es una de las fechas que Carmen Lomana no se suele perder. Sin embargo, este año no ha estado exenta de polémicas, ya que no ha pisado, como cada año, la caseta del Turronero.

Según contó en la cadena COPE, siempre solía estar invitada a la caseta del Turronero, pero este año no ha sido así. Según ella, pudo tener algo que ver su enemistad con Bertín Osborne.

El conflicto entre Lomana y Bertín Osborne nació a raíz de las declaraciones del cantante cuando salió a la luz la polémica de su último hijo con Gabriela Guillén. "No me gustaron sus declaraciones, dije que tenía que haberlo tratado con más sensibilidad y a él no le sentó bien", afirma.

Desde entonces, parece que Bertín no quiso tener más relación con Carmen Lomana. "Nos vimos en la comunión de la nieta del Turronero y me dijo que no quería tener nada que ver conmigo", señala.

Pese a la guerra abierta que existe entre ellos, Carmen Lomana tiene clara su opinión. "No voy a pedirle disculpas a Bertín porque sigo pensando lo mismo de él", advierte. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el vídeo de arriba!