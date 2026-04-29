Nos lo cuenta
Pilar, desprotegida por no casarse a tiempo: "En el tanatorio su familia me trató como viuda, pero ahora me quieren echar de la casa"
Tras doce años juntos, Pilar y su expareja estaban a punto de casarse, pero él enfermó y falleció antes de darse el "sí quiero". Al no estar casados, la herencia fue íntegramente para la madre de su expareja y ahora tratan de echar a Pilar de la casa que su pareja le otorgó en usufructo antes de morir.
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Pilar llevaba doce años con su pareja, Carlos, y estaba todo listo para casarse. Sin embargo, días antes de formalizarlo, su prometido falleció a causa de un cáncer de garganta. "Nos quedaba una semana para casarnos", señala.
Al no haber un matrimonio formalizado, la herencia fue para la madre de Carlos, de 90 años, que se convirtió en la heredera universal de 300.000 euros. Sin embargo, la familia de su expareja le prometió que podía estar tranquila, pese a no estar incluida en la herencia, ya que respetarían su lugar.
A pesar de la promesa de la familia, las cosas han cambiado. La familia de Carlos no solo quiere quedarse con todo, sino que además quiere echarla de la casa en la que vivió con él doce años. Una casa que, según ella, le dejó en usufructo.
Según nos cuenta Pilar, antes de fallecer le escribió en un papel que le otorgaba la casa familiar en usufructo. Algo que la familia no ha respetado, ya que han emitido una orden de desahucio contra ella. "La familia no sabía lo que tenía él, pensaban que era un pobrecito que no tenía nada, pero había ahorrado", afirma.
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Ahora, Pilar no solo ha perdido al que iba a ser su marido, sino que se ha quedado sin nada. ¿Logrará quedarse en la casa familiar que su expareja le prometió?
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