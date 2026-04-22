El despiste de Roberto Leal que podría ser premonitorio: Javier, ¿próximo ganador del bote?

En pleno pique de Roberto Leal con Iñaki Urrutia por el reconocimiento como mejor presentador de concursos, el sevillano ha tenido un despiste muy llamativo. Saludando a los invitados al comienzo del programa, ha pasado de Luis Merlo a Iñaki… ¡saltándose a Javier! Aunque se ha dado cuenta rápidamente, el lapsus ya se había producido. Entre risas, ha echado la culpa a su rival televisivo y ha dado un paso atrás para charlar con el concursante.

Roberto, tratando de salir airoso de la anécdota, ha explicado que su despiste “es bonito”. “Me ha pasado con los que llevan ya mucho tiempo, la confianza que hay”, ha asegurado, destacando que ya tiene precisamente esa cercanía con Javier. Efectivamente, este lapsus le ha pasado al presentador con grandes leyendas como Rosa Rodríguez y Óscar Díaz, casualmente dos ganadores de bote. ¿Una señal del destino?

De momento, Javier lleva 41 programas y acumula un premio de 32.400 euros, aunque Roberto casi se hace también un lío con estas cifras. ¡Descubre en el vídeo cómo ha sido el lapsus de Roberto!