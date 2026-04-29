Presión máxima en Pasapalabra: el motivo por el que los invitados paralizan el duelo de David y Javier en La Pista

Los concursantes de Pasapalabra suelen ser quienes lideran a sus equipos en las pruebas. Sin embargo, de un tiempo hasta ahora, hay una en la que habitualmente se cambian las tornas: en La Pista. David y Javier lo han comprobado como pocas veces se ha visto en el programa: los invitados han metido una presión insólita en su duelo por no saberse la canción a la primera.

Todos excepto Sergio Pazos han reconocido el tema con el primer fragmento y se han quedado en shock al comprobar que los concursantes, como el actor, se quedaban en blanco. El momento se ha convertido prácticamente en una rebelión, liderada por Manel Loureiro y Norma Ruiz, que no daban crédito. “Para, para, para…, ¿de verdad me estáis diciendo que ninguno de los dos la conoce?”, ha preguntado el escritor.

Tanta ha sido la presión de los invitados que hasta Roberto Leal ha terminado convencido de que los concursantes, pese a su juventud, no tenían excusa para saberse esta canción del año 1979. La realidad es que Javier, pese a acertar gracias al título en español para traducirlo al español, no la había escuchado nunca, como ha reconocido incluso ya con la música. ¿De qué tema se trata? ¡Dale al play!