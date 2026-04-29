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Mejores momentos | 29 de abril

“De Pontevedra al mundo”: Manel Loureiro, eufórico en Pasapalabra con su pleno en el ¿Dónde Están?

El escritor ha solucionado la prueba, y lo ha hecho con mucha seguridad, cuando parecía ponerse cuesta arriba para Javier.

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“De Pontevedra al mundo”: Manel Loureiro, eufórico en Pasapalabra con su pleno en el ¿Dónde Están?

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Alberto Mendo
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Manel Loureiro ha vuelto a demostrar por qué es uno de los invitados más valorados de Pasapalabra. El escritor ha firmado un brillante pleno en el ¿Dónde Están? y en un momento clave, cuando Javier comenzaba a encontrar dificultades y el tiempo apremiaba. De paso, ha conseguido resarcirse de lo ocurrido en La Pista, cuando se ha sentido, junto con Norma Ruiz, víctima de un complot y hasta han amagado con abandonar el plató.

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Los números del panel, con la excusa de tener como opciones de la prueba a Hansel y Gretel, escondían personajes de ficción que empiezan por G. Tras una primera vuelta de tanteo, el segundo turno tampoco estaba deparando un gran avance para Adriana Torrebejano y Javier. La presión iba en aumento a medida que pasaba el tiempo, pero Manel ha cogido las riendas para encadenar las respuestas hasta el pleno.

El escritor ha celebrado el logro con euforia, consciente de la importancia de su aportación. “De Pontevedra al mundo”, ha aplaudido Roberto Leal. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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