Soledad, condenada por apuñalar al presunto agresor sexual de su madre: "Me dijo que se lo había pasado muy bien con ella"

La madre de Soledad sufrió una agresión sexual múltiple en 2023 que le dejó graves secuelas psicológicas y que aún está a la espera de juicio. Sin embargo, es Soledad quien podría acabar en prisión antes que los propios violadores. El motivo: presuntamente apuñaló a uno de los implicados.

Todo ocurrió apenas unos días después de la agresión, cuando Soledad se encontró a uno de los hombres señalados en un bar: "Me dijo que se lo había pasado muy bien con mi madre". Este comenzó a increparla y a referirse a su madre, lo que derivó en un forcejeo entre ellos y, según la acusación, un apuñalamiento por parte de Soledad. "No puedo reconocerlo porque yo no recuerdo haberle apuñalado", afirma Soledad.

Según Soledad, nunca apuñaló al denunciante ni portó un cuchillo, algo que corroboró una camarera que fue testigo de la escena. Pese a que aseguró que no vio ningún cuchillo en manos de Soledad, sí que vio las manchas de sangre en la camiseta del hombre.

Ahora, Soledad se enfrenta a dos años de condena por apuñalar al presunto agresor de su madre. ¿Logrará demostrar su versión de los hechos y evitar la prisión?