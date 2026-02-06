Deportividad
"He hecho todo lo que he podido": las palabras de Manu después de que Rosa ganase el bote de Pasapalabra
El concursante ha asumido la derrota con deportividad, ha dado la enhorabuena a su rival y ha reflexionado sobre su paso por el programa.
Manu y Rosa han sido los protagonistas de un duelo legendario en Pasapalabra que ha durado más de 300 programas. Sus nombres quedarán por siempre marcados en la historia del concurso pese a que, finalmente, haya sido ella quien se ha hecho con los 2.716.000 euros, el bote más grande de la historia.
La rivalidad ha terminado aquí, pero Manu se puede ir más que satisfecho y orgulloso de haber dejado huella para siempre en el programa. El concursante ha asegurado que ha sido la experiencia de su vida y ha reconocido que se va con la cabeza bien alta tras haber dado "todo lo que tenía".
Consciente de que o se ha dejado nada en el tintero, el jugador más longevo de la historia de Pasapalabra ha asumido la derrota con deportividad y ha felicitado a Rosa: "Sé que has puesto muchas horas, sé lo que has trabajado... así que mi más sincera enhorabuena", ha dicho a la ganadora.
Además, pese a que no cierra la puerta a participar en otro concurso, Manu ha dicho que se va a tomar un descanso. Pese a asegurar que seguirá estudiando, ha dejado claro que seguirá el programa como un espectador más tal y como ha hecho toda su vida.
