La felicitación de los campeones

Los ganadores de Pasapalabra dan la bienvenida a Rosa Rodríguez: "Enhorabuena por cómo lo has hecho"

Pablo Díaz, Sofía Álvarez de Eulate y Óscar Díaz aplauden los méritos de la concursante coruñesa y destacan los grandes duelos que ha protagonizado junto a Manu.

Los ganadores de Pasapalabra dan la bienvenida a Rosa Rodríguez: "Enhorabuena por cómo lo has hecho"

Alberto Mendo
Publicado:

El club de los campeones de Pasapalabra cuenta con un nuevo fichaje. Rosa Rodríguez se suma a la lista de ganadores, en su caso del mayor bote en la historia del concurso: 2.716.000 euros. El primero en felicitarla es Óscar Díaz: "Me siento muy honrado de darte el relevo y de recibirte en este grupo". El madrileño también le da la enhorabuena por la forma en la que ha ganado: "Ese tesón que has demostrado, esa capacidad, esa inteligencia, ese buen humor y esa sonrisa incluso cuando las cosas no venían del todo bien dadas".

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”

Pablo Díaz destaca de Rosa "todo el estudio que hay detrás" y asegura que su éxito es "merecidísimo". También felicita a Manu: "Vosotros dos nos habéis dado unos duelos impresionantes, se nos quedarán en el recuerdo".

Por su parte, Sofía Álvarez de Eulate exclama un "¡por fin!" antes de subrayar que Rosa y Manu han sido "dos jugadores estupendos". "Sé cuánto has luchado y qué ilusión tenías en esto", le dice a la coruñesa. ¡Descubre estas felicitaciones en el vídeo!

¿Quiénes son Óscar y Édgar? Los nuevos concursantes de Pasapalabra que relevan a Manu y Rosa

