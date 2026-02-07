Itziar Atienza nos presenta a Nieves, su personaje en Sueños de libertad: "Su familia va a saltar por los aires"

Itziar Atienza se incorpora a la nueva temporada de Sueños de libertad, dispuesta a darlo todo. Su personaje, Nieves es la mujer de Pablo Salazar, el nuevo accionista de Perfumerías Brossar De la Reina.

Juntos, y acompañados de sus hijos Mabel y Miguel, llegan a Toledo desde Tarragona para comenzar una nueva vida.

Hemos hablado con Itziar Atienza, la actriz que da vida a Nieves, para presentarnos a este nuevo personaje. La actriz ha hablado de su nuevo papel y de cómo se ha adaptado a la dinámica de la serie y es que es la primera vez que participa en una serie diaria.

"Está siendo un lujo total" ha confesado haciendo referencia al formato y comparando Sueños de libertad con "una función de teatro" por el ritmo dinámico y el tiempo limitado en los rodajes lo que hace que haya que "entregarlo todo en las pocas oportunidades" que hay de rodar cada secuencia.

"Nieves viene ciega en ciertos aspectos"

La trama familiar tiene mucha enjundia. Su marcha de Tarragona no es casualidad y las cuentas pendientes no las podrán dejar atrás. Los secretos de Pablo Salazar, como su relación secreta con Marisol, harán temblar la estructura familiar y provocarán dudas y desconcierto en Nieves. "Vienen cosas fuertes" ha adelantado la actriz. ¿Pronto descubrirá que su marido tiene una amante?

El personaje de Nieves es el de una mujer que vive entre dos mundos, uno en el que no se deja dominar y en el que consigue sacarse una carrera y dedica tiempo a sus hobbies, como la pintura, y otro en el que se encarga del cuidado de su familia. "Ya veréis cómo va a afrontar los conflictos a los que se tiene que enfrentar" ha advertido Itziar Atienza.

"Me acuerdo mucho de mi abuela"

La actriz nos ha contado que para interpretar a esta mujer de la época adelantada a su tiempo ha tenido muy presente a su abuela. Gracias a ella ha sabido tener en cuenta las exigencias sociales de estas mujeres de la época que en la actualidad, afortunadamente, las mujeres no tienen que vivirlas, pero que es muy interesante incorporarlo a este personaje.

Además, la intérprete nos ha revelado cómo algún que otro secreto entre rodaje y rodaje como que comparte camerino con...Xenia Tostado, actriz que interpreta a Beatriz y que conoceremos dentro de muy poco. ¡Qué ganas!

Itziar Atienza, también, nos ha contado que ha hecho mucha piña con su familia en la ficción y que muy pronto veremos cómo esa familia, que es su columna, va a saltar por los aires. ¿Qué pasará?

Los Salazar llegan a la colonia pisando fuerte y con una trama que promete. No te pierdas la entrevista completa a Itziar Atienza y sigue descubriendo a su personaje, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3.