“Lo mejor que he visto en mi vida”: Eduardo Navarrete brilla en el próximo programa de El Desafío

El concursante deslumbrará bajo los focos de Sweet Charity: El Musical en el sexto programa de El Desafío, demostrando sus habilidades de baile e interpretación.

Eduardo Navarrete, en El Desafío

Julián López
Publicado:

En el próximo programa de El Desafío, las cosas se ponen muy intensas para unos concursantes que se están dejando la piel gala tras gala. La competición es muy dura, y ya hemos visto a Daniel Illescas destrozar un récord: el de la apnea, alcanzando los 4:47 minutos bajo el agua.

Daniel Illescas bate el récord de apnea en El Desafío con 4:47 minutos bajo el agua

Entre los próximos retos, tendremos uno que pondrá el ritmo a la gala. Eduardo Navarrete se pondrá bajo los focos de El Desafío para bailar al ritmo de Sweet Charity: El Musical.

El concursante demostrará sus dotes de baile e interpretación, logrando la aprobación de Pilar Rubio: “Lo mejor que he visto en mi vida”, señala la miembro del jurado. ¿Cuántos puntos logrará Eduardo Navarrete con esta prueba?

El próximo viernes, a las 22.00 horas, no te pierdas un nuevo programa de El Desafío en Antena 3.

