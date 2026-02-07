A las 22.00 horas
“Lo mejor que he visto en mi vida”: Eduardo Navarrete brilla en el próximo programa de El Desafío
El concursante deslumbrará bajo los focos de Sweet Charity: El Musical en el sexto programa de El Desafío, demostrando sus habilidades de baile e interpretación.
Publicidad
En el próximo programa de El Desafío, las cosas se ponen muy intensas para unos concursantes que se están dejando la piel gala tras gala. La competición es muy dura, y ya hemos visto a Daniel Illescas destrozar un récord: el de la apnea, alcanzando los 4:47 minutos bajo el agua.
Entre los próximos retos, tendremos uno que pondrá el ritmo a la gala. Eduardo Navarrete se pondrá bajo los focos de El Desafío para bailar al ritmo de Sweet Charity: El Musical.
El concursante demostrará sus dotes de baile e interpretación, logrando la aprobación de Pilar Rubio: “Lo mejor que he visto en mi vida”, señala la miembro del jurado. ¿Cuántos puntos logrará Eduardo Navarrete con esta prueba?
El próximo viernes, a las 22.00 horas, no te pierdas un nuevo programa de El Desafío en Antena 3.
Publicidad