La divertida autocrítica de Javier ante Esperanza Aguirre: “Me va a quitar las becas con efecto retroactivo”

Teniendo en cuenta al altísimo nivel de Javier en Pasapalabra, está siendo llamativa su racha de los últimos programas. Él mismo es consciente y ha comentado los curiosos fallos que le han llevado a las más recientes derrotas ante David: galleta, interlineado y, en el pasado Rosco, vespasiana cuando la respuesta era sencillamente váter.

Lo curioso también es que este bache ha coincidido con la visita de Esperanza Aguirre. La política madrileña, nada más llegar, comentó que ya se conocían porque le había dado a Javier hasta cinco veces el Premio de Excelencia de la Comunidad de Madrid. Por eso, el concursante se ha permitido bromear en su autocrítica: “Me va a quitar las becas con efecto retroactivo”.

Aguirre ha reconocido que quizá le añadió “presión” y, por esto, está rindiendo peor en los últimos programas. También Roberto Leal ha comentado que las rachas son “dinámicas” que pueden cambiar en cualquier momento. ¡No te pierdas en el vídeo cómo ha sido la autocrítica de Javier!