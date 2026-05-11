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Mejores momentos | 11 de mayo

La divertida autocrítica de Javier ante Esperanza Aguirre: “Me va a quitar las becas con efecto retroactivo”

El concursante ha reconocido su reciente mala racha, que ha coincido con la visita de la política madrileña: no ha logrado ni una victoria delante de ella en Pasapalabra.

La divertida autocrítica de Javier ante Esperanza Aguirre: “Me va a quitar las becas con efecto retroactivo”

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Alberto Mendo
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Teniendo en cuenta al altísimo nivel de Javier en Pasapalabra, está siendo llamativa su racha de los últimos programas. Él mismo es consciente y ha comentado los curiosos fallos que le han llevado a las más recientes derrotas ante David: galleta, interlineado y, en el pasado Rosco, vespasiana cuando la respuesta era sencillamente váter.

Lo curioso también es que este bache ha coincidido con la visita de Esperanza Aguirre. La política madrileña, nada más llegar, comentó que ya se conocían porque le había dado a Javier hasta cinco veces el Premio de Excelencia de la Comunidad de Madrid. Por eso, el concursante se ha permitido bromear en su autocrítica: “Me va a quitar las becas con efecto retroactivo”.

La sorpresa de Esperanza Aguirre al regresar a Pasapalabra: confiesa de qué conocía ya a Javier

Aguirre ha reconocido que quizá le añadió “presión” y, por esto, está rindiendo peor en los últimos programas. También Roberto Leal ha comentado que las rachas son “dinámicas” que pueden cambiar en cualquier momento. ¡No te pierdas en el vídeo cómo ha sido la autocrítica de Javier!

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