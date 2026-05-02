David cambia el rumbo en Pasapalabra: rompe la racha naranja de Javier tras diez días

Dice el refrán que no hay mal que dure cien años. Lo mismo ocurre con las rachas negativas en Pasapalabra. En un duelo tan ajustado como el que mantienen Javier y David, la inercia de los últimos programas ha ido fortaleciendo al más veterano. De hecho, había que remontarse al lunes 20 de abril para encontrar la última victoria del barcelonés, hasta que ha podido recuperar el color naranja diez días después.

Durante ocho programas, David se ha encontrado en El Rosco con un muro de 23 aciertos, una cifra habitual en Javier, o con fallos que suponían una derrota por la mínima. Llegados a este punto, el diagnóstico era claro: el barcelonés necesitaba darle la vuelta a la situación cuanto antes. No es que haya pasado cada tarde por la Silla Azul, porque se han ido intercalando algunos empates, pero necesitaba una victoria que le devolviera el control.

Con el triunfo en El Rosco de este pasado jueves, David empezará mayo capitaneando al equipo naranja. No se puede decir que este punto de inflexión le devuelva la sonrisa, porque los espectadores ya han comprobado que el barcelonés es, de por sí, sonriente. Pero sí recupera sensaciones que positivas para seguir afrontando con confianza un duelo que no da tregua y que se decide cada tarde por detalles mínimos, por una respuesta que entra o que se resiste.