El desafío que Roberto Leal lanza a Javier: “Igual que hice que Manu y Rosa bailasen reguetón”

Roberto Leal está dispuesto a explotar el filón que supone tener a un concursante con formación lírica. De hecho, le han entrado aún más ganas de escuchar a Javier después de que el concursante presumiera de músculo vocal: “Tengo un diafragma que ni Cristiano Ronaldo”.

El madrileño ya ha hecho alguna breve pero potente demostración de su talento, en particular el día que se atrevió con la versión española de ‘All by myself’. Y en otro programa se dejó llevar por ‘La vida loca’, de Francisco Céspedes.

“¿Se puede operizar ‘Highway to hell’?”, le ha preguntado Roberto a Javier tras el acierto de Llum Barrera con este temazo de AC/DC. El presentador se ha quedado con las ganas porque el concursante no se sabía la letra, pero ha afirmado que se guarda “este comodín”. “Igual que hice que Manu y Rosa bailasen reguetón, tú vas a cantar cualquier melodía”, le ha retado. Y el tenor ha aceptado: “A ver qué perpetramos”. Habrá que estar atento a los próximos programas. ¡Descubre en el vídeo cómo se ha fraguado ese desafío!