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Científico y barcelonés: así es David Trigo, el concursante que ha llegado a Pasapalabra arrasando

David, el nuevo rival de Javier, dejó a todos alucinados en su primer programa y las sensaciones en todas las pruebas son muy prometedoras.

Científico y barcelonés: así es David Trigo, el concursante que ha llegado a Pasapalabra arrasando

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Alberto Mendo
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Es ya el nuevo concursante del que todo el mundo habla. David Trigo dio la campanada en su estreno en Pasapalabra, y no sólo por su forma de superar la Silla Azul. Hasta Roberto Leal se quedó alucinado por su preparación en una prueba tan compleja para un debutante como el ¿Dónde Están?, con una técnica nunca vista: “Mira que llevo tiempo en este programa…”.

“Mira que llevo tiempo en este programa…”: David deja a todos boquiabiertos con su debut de ensueño

El verdadero termómetro llegó obviamente en El Rosco, frente a un Javier Alonso curtido tras 31 programas y con una autoridad notable en la prueba. Sin embargo, David supo gestionar los tiempos, asumir riesgos medidos y mantener la calma cuando su rival firmó 23 aciertos y apuró el reloj para presionarle. Lejos de encogerse, el debutante igualó la marca y cerró un empate que sabe a aviso serio.

David se estrena en El Rosco con un empate a 23 que hace temblar a Javier

Detrás de esa seguridad hay un perfil que promete dejar un duelo apasionante cada tarde y momentos personales de gran nivel. David es científico bioquímico, procede de Barcelona y tiene 30 años. Como contó en su presentación, sus principales aficiones son leer, ver series y viajar. De las tres, la última es su principal pasión y a la que dedicaría el dinero del bote: "Sobre todo, me gustaría visitar Japón".

El nuevo concursante de Pasapalabra comenzó "un poco nervioso" pero "con ilusión", y es lo que se ha ido reflejando en sus primeros programas. También ha quedado claro que ha llegado muy bien preparado, dispuesto a dar guerra por un bote que ya ha superado los 350.000 euros. ¿Hasta dónde puede llegar?

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