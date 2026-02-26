“¡Qué maravilla!”: Javier asombra con su increíble poderío vocal en La Pista

El duelo central en La Pista siempre supone más que cinco simples segundos. Es el primer cara a cara directo entre los concursantes antes de enfrentarse en la prueba más importante del formato: El Rosco.

Sin embargo, en esta ocasión Javier no ha dado ninguna oportunidad a su rival. Pese a que Alejandro ha sido más rápido con el pulsador, ha tenido que rebotar al no tener ni idea de la canción que acaba de escuchar.

Javier, por su parte, no solo ha resuelto y ha conseguido hacerse con los cinco segundos, sino que ha demostrado porqué se ha dedicado profesionalmente a la ópera y ha dejado a todo boquiabiertos con una interpretación inolvidable. ¡Así ha sido!