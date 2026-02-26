Antena3
“¡Qué maravilla!”: Javier asombra con su increíble poderío vocal en La Pista

El concursante, cantante de ópera profesional, ha deleitado a todos con su acierto en la prueba musical.

Javier asombra con su voz en La Pista

El duelo central en La Pista siempre supone más que cinco simples segundos. Es el primer cara a cara directo entre los concursantes antes de enfrentarse en la prueba más importante del formato: El Rosco.

Sin embargo, en esta ocasión Javier no ha dado ninguna oportunidad a su rival. Pese a que Alejandro ha sido más rápido con el pulsador, ha tenido que rebotar al no tener ni idea de la canción que acaba de escuchar.

Javier, por su parte, no solo ha resuelto y ha conseguido hacerse con los cinco segundos, sino que ha demostrado porqué se ha dedicado profesionalmente a la ópera y ha dejado a todo boquiabiertos con una interpretación inolvidable. ¡Así ha sido!

4-Rosco26f

¡A dos del bote! Javier acaricia los 184.000 euros en El Rosco y obliga a Alejandro a una remontada imposible

3-Panacota

A Javier, Alaska y Jorge Sanz se les atraganta la panacota en el ¿Dónde Están?

“¡Qué maravilla!”: Javier asombra con su increíble poderío vocal en La Pista

¡Duelo de pareja! Mario Vaquerizo y Alaska se dan ‘Bambú’ en La Pista

Familia

Buscan a sus dos hermanos menores, para ser los 8 al completo: "Los queremos conocer"

Mujer

Testosterona para aliviar la menopausia: "Mis orgasmos han sido más placenteros"

Cada vez son más mujeres que recurren a distintos métodos para que los efectos de la menopausia sean más leves. Conocemos un caso de una mujer que emplea la testosterona.

Novedades

Testigo de la situación que vive la hija de Marisa Porcel: "Se ha dado por vencida, lloraba"

La hija de la actriz Marisa Porcel se niega a abandonar la vivienda familiar. Hablamos con un íntimo amigo de la familia que confirma la situación precaria en la que viven.

"Pago la hipoteca al asesino de mi hermana": familiar de Eva Abad, asesinada

Funeral de Antonio Tejero blindado: vigilantes de seguridad controlan el acceso

La confidencia de Susana Saborido a sus hijas

VÍDEO INÉDITO: La confidencia de Susana Saborido a sus hijas: “Tu padre es un Kínder bueno, siempre tiene sorpresa”

